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Haberler Spor Millilerin aday kadrosu belli oldu! İşte oyuncular...

Millilerin aday kadrosu belli oldu! İşte oyuncular...

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu belli oldu. Yeni teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımın başında çıkacağı ilk maçlar öncesinde Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

AA
Millilerin aday kadrosu belli oldu! İşte oyuncular...

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi.

Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, 15 Ekim'de Letonya ile Konya'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Milliler, 8 Ekim Pazar akşamı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

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