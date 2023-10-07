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Haberler Spor Başakşehir’in rakibi G.Antep

Başakşehir’in rakibi G.Antep

HABER MERKEZİ
Başakşehir’in rakibi G.Antep
Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 4 puanla 18. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 6 puanla haftaya 16. sırada giriyor. RAMS Başakşehir'de sakatlıkları süren Leo Duarte, Muhammed Şengezer ve Patryk Szysz, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner ve Edgar Ie'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
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