Egeliler zor virajda

Trendyol 1. Lig'de geride kalan süreçte aldıkları sonuçlarla Play-Off hattında kendine yer bulmayı başaran iki Ege temsilcisi Manisa FK ve Bodrum FK bugün zorlu rakiplere karşı puan mücadelesi verecek. İlk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp sezona müthiş başlayan ancak son 3 maçını kazanamayan Manisa FK evinde Sakaryaspor'la oynayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği maç 13.30'da başlayacak. Manisa'da sakat Oğuzhan Berber oynamayacak. Sakarya ligde geçen hafta namağlup lider Eyüpspor'a sezonun ilk yenilgisini tattırmıştı.

BODRUM LİDER KARŞISINDA

Geçen hafta Çorum FK'yı evinde 2-1 yenerek son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışını sürdüren Bodrum FK, lider Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Ligde 6'da 6 yapıp ilk mağlubiyetini geçen hafta Sakaryaspor'dan alan Eyüpspor 18 puanla zirvede yer alırken, 14 puana sahip Bodrum FK 4. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, Arda Turan'ın çalıştırdığı rakibini geçen sezon Play-Off Yarı Finali'nde eleyerek adını finale yazdırmayı başarmıştı.

TEK HEDEF GALİBİYET

Zirveyle puan farkını eritmek için kıyasıya bir mücadele verecek olan iki Ege temsilcisinin teknik direktörleri kritik randevular öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Manisa FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Sakaryaspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini söylerken, Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını kaydederek, "Rakibimiz çok kaliteli. Ancak İstanbul'dan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyoruz" dedi.