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Haberler Spor Fethiye’ye kötü haber

Fethiye’ye kötü haber

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiye’ye kötü haber
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Kastamonuspor ile sahasında karşılaştığı maç sonrası rakip takımın kadroda futbolcu uygunluğunu yerine getirmediği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Yönetim, 1-0 yenildikleri Kastamonu maçında konuk ekibin esame listesinde gösterdiği ancak Fethiye'ye bile getirmediği futbolcusu Yusuf Talum ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanlığına müracaat ederek GMG Kastamaonuspor'un hükmen mağlubiyetine karar verilmesi için soruşturma açılmasını talep etmişti. Ancak TFF Disiplin Kurulu hükmen galibiyet vermediği gibi, hiçbir cezaya da gerek duymadı. Bu şok karar sonrası Esat Bakırcı ve yönetim kurulu şoke olurken, lacivert-beyazlıların yeniden karşı atağa geçmesi bekleniyor.
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