Manisa BŞB gururlu

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta (FIBA Avrupa Kupası) ön elemeleri rahat geçti, adını grup aşamasına yazdırdı. Europe Cup Elemeleri B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Manisa BŞB, ilk sınavda Litvanya ekibi Nevezis'i 98-88 yendikten sonra Portekiz temsilcisi Porto'yu da 80-70 mağlup ederek normal sezon gruplarına kaldı. Organizasyonda Danimarka temsilcisi Bakken Bears, İsveç ekibi Norrkoping Dolphins ve elemelerden birlikte çıktığı Porto'yla E Grubu'nda yer alacak Manisa BŞB, ilk maçını 18 Ekim'de Danimarka deplasmanında Bakken'le oynayacak. Temsilcimiz çift devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda adını son 16'ya yazdırmak için grupta liderliği elde etmeye çalışacak.