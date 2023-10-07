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Merkezefendi yine kayıp

HABER MERKEZİ
Merkezefendi yine kayıp
Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Lig'inde geçen hafta Galatasaray Ekmas'a mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Samsunspor'a da teslim oldu: 95-85. Denizli temsilcisi, yeni sezona ikide sıfır ile başladı. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-15 önde kapattı. İkinci çeyrek başa baş bir şekilde geçerken, pota altında sayılar bulan Karadeniz ekibi devreye 43-39 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Merkezefendi karşısında oyunun hakimiyetini tamamen eline alan ve farkı çift hanelere taşıyan Samsun, son bölüme 80-59'luk skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte Merkezefendi aradaki farkı indirse de Samsunspor müsabakayı 95-85 kazandı.
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