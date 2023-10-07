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Türkiye yüzyılı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu’nda iddialı konuştu.

HABER MERKEZİ
Türkiye yüzyılı
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı dün İstanbul'da başladı. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak önemli açıklamalar yaptı. Büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmanın Türkiye'nin bir geleneği olduğunu vurgulayarak, "Bu geleneği daha sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde devam ettirmek için zengin ve çok boyutlu bir spor diplomasisi vizyonu geliştirdik. Türkiye, sporda organizasyon kapasitesi ve altyapı gelişimi bakımından son 22 yılda kat ettiği ilerlemeyle birlikte büyük organizasyonlar ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının yolunu açmıştır" dedi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da dikkat çeken Bak, "100 yılın ardından Paris'te düzenlenecek olan oyunlar için farklı bir motivasyona ve heyecana sahibiz. Paris Olimpiyat Oyunlarını, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, spor bakımından yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz" dedi.
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