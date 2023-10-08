Petkimspor direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne yenilerek ilk yenilgisini aldı: 91-80. Karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu rakibinin 6 sayı gerisinde tamamladı: 29-15. İkinci bölümde ev sahibi Bahçeşehir, hücum etkinliği ile dikkat çekerken, Petkim'e Efianayi ve Zoriks'le bulduğu sayılar öne geçmesi için yetmedi. Aliağa temsilcisi soyunma odasına 46-36 geride gitti.

ARADAKİ FARKI KAPATAMADI

Üçüncü periyotta İstanbul ekibi aradaki farkı korumayı bildi. Bahçeşehir Boutsiele ve Cavahaugh ile bu bölümde etkili olurken, son bölümü yine 10 sayı önde 68-58'lik skorla girdi. Petkim son periyotta Simmons, Aldridge ve Efianayi ile bulduğu sayılarla rakibiyle başa baş oyun sergilemesine rağmen maçı 91-80 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı.

EFİANAYİ'NİN ÇABASI YETMEDİ

ALİAĞA Petkim, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne yenilerek yara alırken, yıldız isim Efianayi'nin çabası galibiyete yetmedi. Dünkü maçta 24 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olan Amerikalı guard Pınar Karşıyaka maçında da 23 sayı kaydetmişti.