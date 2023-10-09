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Aliağa Petkim fren yaptı

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkim fren yaptı
Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Pınar Karşıyaka'yı yenerek başlayan Aliağa Petkimspor, ilk deplasman maçında Bahçeşehir Koleji'ne 91-80 mağlup oldu. Karşılaşmada bireysel oyuncu ve takım performansı olarak rakiplerinin çok gerisinde kaldıklarını söyleyen Antrenör Burak Gören, "Buna basit top kayıplarını da ekleyince mental olarak oyundan çabuk düştük. Hatalarımızı çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Aliağa Petkimspor, gelecek hafta 15 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek.
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