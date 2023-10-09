Bornova son sürat

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun flaş takımlarından Bornova 1877, üst üste 3 toplamda ise 4'üncü galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor'u farklı yenerek aldı: 3-0. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 8 ve 77'nci dakikalarda Murat Çaydemir ile 56'ncı dakikada Emircan attı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi, mücadele boyunca 17 şut çekerken, kalesinde ise sadece ikisi isabetli 9 şut gördü. Bu sezon iç sahada 3'te 3 yapan İzmir ekibi 12 puanla zirve yarışına ortak oldu. Gelecek haftayı BAY geçecek olan Bornova FK, 21 Ekim Cumartesi günü Tepecikspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.