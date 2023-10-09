Hatayspor, Konya engelini de aştı

Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, sahasında Konyaspor'u da mağlup etti: 3-1. Dele-Bashiru, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Dadashov, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 32'de Cikalleshi'nin vuruşunda top kaleci Erce'den dönen topu Louka Prip'u tamamlayarak filelere yolladı: 1-1. 53'te Rivas'ın sağdan taraftan ortasında ceza sahası için Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 83'te Joelson Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Carlos Strandberg'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Maç 3-1 sona erdi.