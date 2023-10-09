İlk etap Philipsen’in

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Alanya - Antalya etabı tamamlandı. Etabı 2 saat 44 dakika 31 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı.İskele Meydanı'ndan saat 11.40'da başlayan organizasyonda 24 farklı ülkeden 24 takımdan 163 sporcu katıldı. Etabı 2 saat 44 dakika 31 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı. Etabın ilk prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve bugün devam edecek olan Kemer-Kalkan etabında Beyaz Mayo'yu giymeye hak kazandı. Bugünkü Kemer- Kalkan etabında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu Nolde giymeye hak kazandı. Etabın madalya töreni ise Atatürk Parkı'nda düzenlendi. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugünkü 166.5 kilometrelik Kemer- Kalkan etabı ile devam edecek.