Manisa FK’dan müthiş düşüş

Trendyol 1. Lig'de evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, ligde düşüşünü sürdürerek zirve yarışında avantaj kaybetti. Sezona çok iyi giriş yapıp ilk 4 haftada 3 maçını kazanan, birinde ise berabere kalan siyah-beyazlılar ardından düşüşe geçti. Son 4 maçta hiç galip gelemeyen Manisa FK zirve yolunda tökezledi. Son olarak Tuzlaspor'u evinde 4-0 yenen Manisa temsilcisi, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor'la eşitliği bozamadı, Akhisar'da Göztepe'ye 1-0 kaybetti. İlk 4 haftada 10 puan alan Manisa ekibi, son 4 maçta ise 3 puanla yetindi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Sakaryaspor karşısında yakaladıkları fırsatları değerlendremediklerini söyledi.

KORKMAZ'DAN ÖZELEŞTİRİ

Korkmaz, "Maçın başından beri topa hakimdik. Ancak özeleştiri de yapmalıyız. Bu kadar topa sahipken ve rakip yarı sahada oynarken atakları belirleyici şekilde sonlandırmalıyız. Daha üretken hale gelmemiz gerekiyor" dedi.