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Haberler Spor Pınar KSK’ye ağır konuk

Pınar KSK’ye ağır konuk

Basketbol Süper Lig’de sezona yenilgiyle başlayan Pınar Karşıyaka bugün evindeki ilk maçta Fenerbahçe Beko’yla 20.30’da karşılaşacak.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’ye ağır konuk

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son finalist Pınar Karşıyaka bugün taraftarıyla bulaşacağı ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Sezona deplasmanda aldığı Aliağa Petkim yenilgisiyle başlayan yeşil-kırmızılılar, güçlü İstanbul temsilcisini taraftarının da desteği ile yenerek ilk zaferini elde etmek istiyor. Ligde sezona Çağdaş Bodrum Spor'u 95-58 yenerek başlayan Fenerbahçe, Euroleague'de ise ilk hafta Olimpia Milano'yu uzatmada 85-82 mağlup etmişti. Maçın biletleri normal tribün 350 TL'den başlayan fiyatlarla satılıp kısa sürede tükenirken, taraftarlar sosyal medyada biletlerin pahalı olmasına büyük tepki gösterdi.

YİNE KAPALI GİŞE OYNAYACAK

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, rakibin gücünü bildiklerini belirtirken takımına olan güvenini dile getirdi. Sarıca, "Aliağa Petkim yenilgisinden gerekli dersleri çıkardı. Fenerbahçe maçında taraftarımızın desteği ile galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

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