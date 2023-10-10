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Haberler Spor Aliağa FK koltuğu sevdi

Aliağa FK koltuğu sevdi

HABER MERKEZİ
Aliağa FK koltuğu sevdi
TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yılında geçen hafta liderlik koltuğuna kurulan Aliağa Futbol, evinde Talasgücü Belediyespor'u da rahat bir oyunla 3-0'la geçip zirvedeki yerini korudu. Grupta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken, 11 gol atıp yalnız 1 kez rakip forvetlere gol izni veren Aliağa'da teknik direktör Hakan Şapçı, "Keyifli bir maç oldu. 3 puanı 3 golle aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın gelişiminden ve yükselen takım kimyamızdan memnunuz. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Takıma enerji kattıkları bir gerçek. Adım adım şampiyonluğa ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Şapçı geçen sezon Aliağa'yı Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıyan isim de olmuştu.
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