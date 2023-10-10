Bornova’nın gözü zirvede

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alarak Bornova'yı 27 yıl sonra profesyonel liglerde temsil eden Bornova 1877, gözünü zirveye dikti. Grupta geride kalan 5 haftada 4. galibiyetini taraftarı önünde Fatsa Belediyespor'u 3-0 yenerek alan yeşilbeyazlılar 12 puana ulaştı. 15'er puanlı Karaköprü Belediyespor ve Kuşadasıspor'un ardından 3. sırada yer alan İzmir temsilcisi grubunun en skorer ekibi olarak da dikkat çekiyor. Bornova, ilk hafta Bayburt Özel İdarespor'u 5, Osmaniyespor'u 2, geçen hafta deplasmanda Sivas 4 Eylül Belediyespor'u da 6 golle mağlup etmişti.