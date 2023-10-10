Euro 2032 heyecanı

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşiyor. UEFA'nın bugün duyuracağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeleri kararı öncesi hazırladığı dosya haberlerin ilk bölümünde, Türkiye'nin EURO 2032 adaylık süreci ve önceki adaylık başvuruları ele alındı. Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek. EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu. İtalya Futbol Federasyonu'ndan, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Temmuz ayında gelen teklifle iki ülke ortak aday olma kararı aldı ve çekişme ortadan kalktı. EURO 2032 ev sahipliğine tek aday Türkiye ve İtalya ortaklığı oldu. İki ülke federasyon heyetleri, dün UEFA'nın merkezinde bir araya geldi ve bugün UEFA Yönetim Kurulu'na son sunumlarını yapacak. İki ülkenin sunumlarını dinleyen UEFA Yönetim Kurulu ise nihai kararını ilan edecek.