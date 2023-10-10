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Haberler Spor İkinci etabı da Philipsen kazandı

İkinci etabı da Philipsen kazandı

Dev organizasyonun 2. gününde Kemer-Kalkan etabında zafer ilk utrun da galibi olan Belçikalı sporcunun oldu, genel klasmanda liderliğni i sürdürdü.

HABER MERKEZİ
İkinci etabı da Philipsen kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabını Belçikalı Jasper Philipsen kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023'de dün 166,5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı geçildi. Antalya Kemer'den start alan 24 takımdan 161 bisikletçi; Tekirova, Kumluca, Finike, Demre, Kaş'tan geçerek Kalkan'a ulaştı.

SON METRELERDE ATAĞA KALKTI

Yarışın son metrelerinde Kazakistan'ın Astana takımından Cees Bol öne çıktı. Son metrelerde büyük bir atak yapan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, bitişe ilk sırada geldi. İlk etabın da kazananı olan Philipsen'in 4.13.54'lük derecesiyle ilk sırada tamamladığı etapta, ikinci Hollandalı Bol, üçüncü ise İtalya'nın Green Project-Bardiani-Faizane takımından Luca Colnaghi oldu.

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