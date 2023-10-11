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Haberler Spor Avcı bugün imzalıyor

Avcı bugün imzalıyor

HABER MERKEZİ
Avcı bugün imzalıyor
Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yolları ayırma konusunda anlaşmaya vardı. Trabzon yerel basınında yer alan haberlere göre; Yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Hırvat antrenöre kalan maaşı 2 taksit halinde ödenecek. Sözleşmesinde bulunan 2. yıl için ise ödeme yapılmayacak. Anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından duyurulması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın ise bugün Trabzon'da olması, yarın ise takımın başında olması bekleniyor. Avcı'nın imza töreninin taraftara açık olması beklenirken, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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