Edin Dzeko pişmanlığı

Yaz transfer sezonunda Inter'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Edin Dzeko, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Attığı gollerle galibiyetlerde önemli rol oynayan Dzeko, İtalya'da manşetleri salladı. İtalyan medyası ve Inter taraftar sayfaları, Edin Dzeko'nun performansına övgüler yağdırdı. Internews24'te ise, "Edin, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor. F.Bahçe'yi zirveye taşıdı." dendi. İtalyan basını, Inter'in Edin Dzeko'yu göndermesinin büyük hata olduğunu yazdı. Sportitalia, "Tadic ile Dzeko, Kasımpaşa'yı yendi. Dzeko'yu gönül rahatlığıyla takımdan göndermekten Inter pişmanlık duyuyor" değerlendirmesini yaptı.

PFDK'DAN KOÇ'A CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurulun TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.