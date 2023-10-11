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Haberler Spor Kartal’dan Yılmaz ile devam kararı

Kartal’dan Yılmaz ile devam kararı

Beşiktaş, olağanüstü genel kurula kadar futbol takımında Burak Yılmaz’ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı

HABER MERKEZİ
Kartal’dan Yılmaz ile devam kararı

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın başında Burak Yılmaz olacak. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti. Beşiktaş, milli ara dönüşü Galatasaray deplasmanına çıkacak. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan maçta siyah-beyazlıların teknik direktörü olarak Burak Yılmaz görev yapacak.

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