Aliağa FK çok rahat

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5 hafta sonunda namağlup olarak zirveye kurulan Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. Bir önceki turda güçlü rakibi Turgutluspor'u deplasmanda uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup ederek turu geçmeyi başaran İzmir temsilcisi, 2'nci turda da 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Uşakspor'a konuk oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 17 ve 84. dakikalarda Hasan Çelik, 27. dakikada İsmail Kulet ile 73. dakikada Seçim Can kaydetti. Ev sahibi kırmızı-siyahlıların 76. dakikada Eray Gürcan'ın penaltısıyla bulduğu gol tur için yetmedi. Aliağa, 4-1'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı.