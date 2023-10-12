  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aliağa FK çok rahat

Aliağa FK çok rahat

siyahİzmir temsilcisi, ligdeki başarılı grafiğini kupada da sürdürerek Uşakspor’u 4 golle mağlup etti.

HABER MERKEZİ
Aliağa FK çok rahat
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5 hafta sonunda namağlup olarak zirveye kurulan Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. Bir önceki turda güçlü rakibi Turgutluspor'u deplasmanda uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup ederek turu geçmeyi başaran İzmir temsilcisi, 2'nci turda da 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Uşakspor'a konuk oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 17 ve 84. dakikalarda Hasan Çelik, 27. dakikada İsmail Kulet ile 73. dakikada Seçim Can kaydetti. Ev sahibi kırmızı-siyahlıların 76. dakikada Eray Gürcan'ın penaltısıyla bulduğu gol tur için yetmedi. Aliağa, 4-1'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA