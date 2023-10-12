Manisa FK’ya güçlü yönetim

1. Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün yeni yönetim kurulu gerçekleşen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Mevlüt Aktan ve yeni yönetim basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantıda konuşan Mevlüt Aktan, "Yeni yönetimimizin de Manisa Futbol Kulübümüze, Manisa futboluna ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın, kulübümüzün bayrağını daha ileriye taşımamızda bizlere güç katacağına inanıyoruz" dedi. Yeni yönetimle hedeflerinden de bahseden Başkan Aktan, "Yeni dönemde öncelikli hedefimiz stat olacak. Biliyorsunuz 19 Mayıs Stadı'yla ilgili zor bir süreç yaşıyoruz. Bunu en kısa sürede tamamlayıp artık maçlarımızı orada oynamak istiyoruz. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak stadın bir an önce faaliyete geçmesi için gerekli desteği bizlere verdi. Mümkün olan en kısa sürede yeni stadımıza geçmek istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü olarak tabi en büyük hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Manisa FK'nın yeni yönetimi Aktan'ın yanı sıra Engin Anlı, Hüseyin Hasacar, Ali Uçak, Erdem Özkan, Akın Sadettin Gezgin, Seyit Ali Özmen, Efe Girişken, Mustafa Ali Cimbil, Mustafa Genç, Ömer Baysal, Salih Karaağaç, Ali Gerdan, İlker Güngör, Kemal Göksenin, Mehmet Arslan, Rıfat Sarı, Mustafa Kaplan, Adnan Onur, Şahin Kartal, İsa Özdemir, Kerim Gençoğlu, Mesut Peker, Cahit Serkan Kumdakcı isimlerinden oluştu.