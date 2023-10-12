Philipsen yeniden lider oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü gününde 165,3 kilometrelik Fethiye- Marmaris etabı geçildi. Sprint finişine sahne olan yarışı Belçikalı Jasper Philipsen kazandı. İlk 2 günü de galip bitiren sporcu, "Burada yarışı en zor hale getiren finişten önceki son tırmanış" dedi. Bu yıl UCI organizasyonlarındaki 18. etap zaferini alan Philipsen, "18 etap zaferim oldu. Kafamda 20 etap zaferi var. Tour of Türkiye'de 11'er etap zaferiyle en çok kazanan bisikletçiler Andre Greipel ve Mark Cavendish. TUR'da en başarılı sporcu unvanını alabilmem için Türkiye'ye sürekli gelmeliyim" diye konuştu.