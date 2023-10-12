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Şampiyonlar Kupası VakıfBank’ın oldu

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe’yi yenen VakıfBank, kupayı kazandı.

HABER MERKEZİ
Şampiyonlar Kupası VakıfBank’ın oldu
Geçen sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe ile Kupa Volley kazananı Vakıf- Bank'ı karşı karşıya getiren Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, ilk seti Fenerbahçe, ikinci seti ise Vakıfbank aldı. Üçüncü set oldukça dengeli geçerken, seti alan Fenerbahçe yeniden öne geçti: 2-1. VakıfBank, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru eşitledi: 2-2. Final setinde hücumda etkili olan VakıfBank, seti 15-12 önde bitirdi ve maçı 3-2 kazandı. VakıfBank, organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı. 2009 yılından itibaren düzenlenen ve daha önceki adı Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası'nda 2013, 2014, 2017 ve 2021 yılında şampiyonluğa uzanan sarı-siyahlılar, 2023 yılı Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Süper Kupa'da 8'inci kez yer alan Fenerbahçe ise 4'üncü defa sahadan mağlup ayrıldı.
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