Şampiyonlar Kupası VakıfBank’ın oldu

Geçen sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe ile Kupa Volley kazananı Vakıf- Bank'ı karşı karşıya getiren Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, ilk seti Fenerbahçe, ikinci seti ise Vakıfbank aldı. Üçüncü set oldukça dengeli geçerken, seti alan Fenerbahçe yeniden öne geçti: 2-1. VakıfBank, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru eşitledi: 2-2. Final setinde hücumda etkili olan VakıfBank, seti 15-12 önde bitirdi ve maçı 3-2 kazandı. VakıfBank, organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı. 2009 yılından itibaren düzenlenen ve daha önceki adı Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası'nda 2013, 2014, 2017 ve 2021 yılında şampiyonluğa uzanan sarı-siyahlılar, 2023 yılı Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Süper Kupa'da 8'inci kez yer alan Fenerbahçe ise 4'üncü defa sahadan mağlup ayrıldı.