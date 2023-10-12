Zafer gecemiz olsun

Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında bugün deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak.

İLK MAÇI HIRVATLARIN

D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek. A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 5'i resmi, 1'i de özel maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Belçika'da Japonya ile mücadele etti ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. Ay-yıldızlılarda sarı kart cezalısı olan Merih Demiral Hırvatistan maçında görev alamayacak.

MONTELLA'NIN İLK SINAVI

A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. Millilerin Japonya ile oynadığı ve 4-2 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, eleme grubundaki kritik maçlar öncesi göreve İtalyan teknik adamı getirmişti.

AY-YILDIZLILAR 619. KEZ SAHADA

Milliler, tarihindeki 619. müsabakaya çıkacak. Ayyıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 280'i özel toplam 618 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 842 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

12. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, rakibiyle yaptığı 8'i resmi, 3'ü özel toplam 11 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul, biri Eskişehir ve biri de Bursa'daki müsabakalarda Hırvatistan 15, Türkiye 9 gol buldu. Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi müsabakanın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.