Aliağa Futbol tam gaz gidiyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk yılında 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğuna kurulan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna firesiz devam ediyor. Kupada ilk turda 3'üncü Lig'in güçlü takımlarından Turgutluspor'u deplasmanda 3-1 yenerek eleyen Aliağa, ikinci turda da 2'nci Lig ekibi Uşakspor'u yine deplasmanda 4-1'le geçti. Bu sezon oynadığı 7'nci profesyonel maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-siyahlılarda teknik direktör Hakan Şapcı, "Rehavete kapılmadan ligdeki 52 Orduspor deplasmanına odaklanacağız. Hak ettiğimiz başarıları alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.