Bornova turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bornova 1877, deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek turlayan taraf oldu. 2. dakikada Yılmaz Can Taşkıran sol kanattan penaltı noktasına yerden ortaladı, Emircan gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 20. dakikada sağ kanattan Yılmaz Can Taşkıran ortaladı, Egemen Baysal istediği şekilde kafa vuruşu yapamadı. 43. dakikada Birkan Öksüz taç atışını hızlı kullandı ve topu Yılmaz Can Taşkıran'la buluşturdu. Yılmaz'ın pasında Sabahattin Destici topu filelere gönderdi: 0-1. Karşılaşmada ilk yarı Bornova 1877'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ GOL RAHATLATTI

78'DE hızlı gelişen atakta Berkay kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci güçlükle golü önledi. 87'de uzun topta Yakal Taylan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle rahatlayan İzmir ekibi, 2-0 ile turu geçen taraf oldu.