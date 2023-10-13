Çağdaş Bodrum’da altyapı seferberliği

Bodrumlu gençlerin spora ilgilerinin artması ve teşvik edilmesi, yetenekli sporcuların ise ihtiyaç duydukları imkanlarla desteklenmeleri için altyapı kadrolarına yatırım yapan Çağdaş Bodrum Spor, kendi bünyesinde akademikleşerek geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Kulübün akademi ve altyapısında toplam 120 sporcu bulunuyor. Altyapı Koordinatörü Onur Aksoy, "Uzun vadede hedefimiz altyapı ve akademi takımlarımızı Muğla finallerinde rakip olarak görmek" derken, Başkan Dağlarca Çağlar da, "Ana hedef geleceğe yatırım. Buradan çıkan bir gencin milli takıma, belki NBA'ye girmesi bizim için inanılmaz bir duygu olur" diye konuştu.