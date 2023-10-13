  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Çağdaş Bodrum’da altyapı seferberliği

Çağdaş Bodrum’da altyapı seferberliği

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum’da altyapı seferberliği
Bodrumlu gençlerin spora ilgilerinin artması ve teşvik edilmesi, yetenekli sporcuların ise ihtiyaç duydukları imkanlarla desteklenmeleri için altyapı kadrolarına yatırım yapan Çağdaş Bodrum Spor, kendi bünyesinde akademikleşerek geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Kulübün akademi ve altyapısında toplam 120 sporcu bulunuyor. Altyapı Koordinatörü Onur Aksoy, "Uzun vadede hedefimiz altyapı ve akademi takımlarımızı Muğla finallerinde rakip olarak görmek" derken, Başkan Dağlarca Çağlar da, "Ana hedef geleceğe yatırım. Buradan çıkan bir gencin milli takıma, belki NBA'ye girmesi bizim için inanılmaz bir duygu olur" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA