Aliağa FK 52 Ordu önünde

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Aliağa FK, bugün en önemli rakiplerinden 52 Orduspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Yeni Ordu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sercan Yılmaz düdük çalacak. Bu kritik karşılaşmada İzmir ekibi sahaya tam kadro çıkacak. Profesyonel liglerdeki ilk sezonuna fırtına gibi başlayan ve bu süreçte 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puanla zirveye kurulan İzmir temsilcisi, bu seriyi sürdürmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Uşakspor'ı 4-1 yenerek yoluna devam eden Aliağa, hata yapmak istemiyor.

"GALİBİYET İSTİYORUZ"

Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "İyi hazırlandık. Oyuncularıma inanıyorum. Kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.