BAL acı geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta içinde 2. Tur maçları tamamlanırken, profesyonel liglerde mücadele eden Ege ekiplerine Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımları darbe vurdu. A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelen kupa şöleninde 2. Tur'da yer alan 9 Egeliden 5'i yarışa devam edemezken 3 ekibimiz BAL'da yarışan kulüplere yenilerek elendi.

İÇ SAHADA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Geçen sezon 1. Lig'den düşerek İkinci Lig'de Beyaz Grup'ta mücadelesine devam eden Altınordu ve Denizlispor aynı kaderi paylaştı. İzmir temsilcisi Altınordu, sahasında BAL 5. Grup'ta mücadele eden Burdur MAKÜ'ye 1-0 yenilerek kupaya havlu attı. Kırmızı- lacivertliler ligdeki kötü gidişi kupada da sürdürdü. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Denizlispor ise yine sahasında BAL 3. Grup'ta yarışan Balıkesir temsilcisi Burhaniye Bld'ye 3-2 mağlup olarak bir üst tura adını yazdıramadı. İki ekip de sahasında aldığı yenilgilerle lige dönmek zorunda kaldı.

ÜÇ EKİP DAHA TURLADI

3. Lig 2. Grup'ta sezona yenilenen kadrosu ve yeni yönetimi ile başlayan şampiyon adayı Karşıyaka da evinde BAL ekibi Bigaspor'dan şok bir yenilgi aldı. Ligde zirveye kurulan yeşil-kırmızılılar, önceki akşam sahasında BAL 3. Grup'ta mücadele eden Çanakkale ekibine 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Kupadaki Ege derbisinde Aliağa Futbol, Uşakspor'u elerken, Menemen FK ve Bornova 1877'de rakiplerini geçerek tur atladı. Nazilli Belediyespor ise turu geçemeyen diğer Ege temsilcisi oldu.