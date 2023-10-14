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Haberler Spor Kuşadası’nın seri inadı

Kuşadası’nın seri inadı

HABER MERKEZİ
Kuşadası’nın seri inadı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve ortağı Kuşadasıspor, 28 yıllık seriyi sürdürmek istiyor. Sezona fırtına gibi başlayan ve üst üste kazandığı 5 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Aydın ekibi, en son buna benzer bir seriyi 1995-1996 yılında elde etmişti. O dönem 2. Lig'de mücadele eden Ada ekibi, son 12 hafta yenilgi yüzü görmemiş ve sezonu şampiyon tamamlamıştı. Yıllar sonra üst üste böyle bir galibiyet serisini ilk kez yakalayan Kuşadasıspor, bu seriyi sürdürerek zirveden kopmak istemiyor. Yarın aynı puanla liderlik koltuğunu paylaştığı Karaköprü Bld'yi mağlup etmek isteyen Ada temsilcisi, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
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