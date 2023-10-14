Sultanlar Ligi’nde 40. sezon başlıyor

Kadınlar voleybol liginde 40. sezon bugün yapılacak maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında PTT, Kuzeyboru'yu konuk edecek. Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 13.00'te atılacak. "Vodafone Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzelerine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu. Son döneme Vakıf- Bank, ligde son 10 sezonda 6 şampiyonluk kazanarak damga vurdu. Fenerbahçe, ligde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu bulunmuyor. Ligin tek Egeli takımı ise Aydın Büyükşehir Belediyespor olacak. Aydın ekibi yenilediği kadrosuyla sezonu bugün son şampiyon Fenerbahçe Opet deplasmanında açacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak.