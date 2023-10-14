Trabzon’da Avcı neşteri vuracak

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeniden göreve geldi. Başarılı teknik adamın takımda kendi sistemine uymayacağını söylediği futbolcuların gönderilmesi için raporunu hazırladı. Başkan Ertuğrul Doğan'la yaptığı ilk görüşmede, Onuachu ve Mendy dışında kalan yeni yabancı transferlerin işine yaramayacağını anlatan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da göreve başladı. Uzun yıllar sonra bordo-mavililere şampiyonluk yaşatan Avcı'nın planlaması ise hazır. Öncelikle Nenad Bjelica'nın getirdikleriyle başlayacak. İlk etapta tartışmasız olarak yol verilecek isimler: Teklic, Benkovic, Fountas, Joaquin ve Kourbelis. Orsic ve Pepe'nin durumları ise sakatlık gelişimine göre netleşecek. Avcı'nın kafasındaki ilk plan eski dönemlerine dönebilirse Pepe'yi Nwakaeme gibi kullanmak. Orsic'ten ise Visca çıkarmak. Trezeguet'nin kaderi de göstereceği performansa bağlı kalacak.