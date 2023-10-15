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Haberler Spor Ayberk’e yeni talip

Ayberk’e yeni talip

Manisa FK’nın 19 yaşındaki savunmacısına son olarak Rennes’in talip olduğu öğrenildi

HABER MERKEZİ
Ayberk’e yeni talip

TRENDYOL 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 13 puanla milli araya 7. sırada giren Manisa FK'nın genç savunmacısı Ayberk Karapo devre arasında yuvadan uçabilir. Avrupa'da Almanya, Belçika ve Portekiz ekibi Porto başta olmak üzere birçok takımın radarında olan 19 yaşındaki defans oyuncusuna bir talip de Fransa'dan çıktı. Bu sezon da geride kalan 8 mücadelenin tümüne ilk 11'de başlayan ve istikrarıyla göz dolduran Ayberk için Fransız ekibi Rennes'in siyah-beyazlı yönetimle temasa geçtiği ifade edildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Kadrosunu Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım ile güçlendiren Fransız temsilcisinin yükselen grafiğini sürdüren genç futbolcu Ayberk'i devre arasında transfer etmek istediği belirtildi. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Kayserispor'la da anılan savunmacının transferi gerçekleşmemişti.

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