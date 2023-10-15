Aydın’ın Sultanları yenilgiyle başladı

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet'e konuk oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set dengeli geçti. setin sonunda öne geçmeyi başaran Aydın temsilcisi, son bölümde üst üste hatalarla geriye düştü ve bu seti de 29-27 kaybederek 2-0 geriye düştü. Son sette de oyundan düşmeyen Aydın'ın Sultanları, uzun süre dengede götürdüğü sette yine son bölümde 18-18'den sonra yapılan hatalarla geriledi ve seti 25-19, maçı da 3-0 kaybetti. Karşılaşma boyunca 9 ace sayısı almayı başaran Arina Fedorovtseva, toplam 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.