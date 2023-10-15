Manisa evinde coştu

BASKETBOL Süper Ligi'nin 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Reeder Samsunspor'u 90-60 mağlup etti. Maçın ilk dakikalarında baskı kuran Manisa, yüksek dış şut yüzdesiyle ilk 5 dakikasını 20-10 üstün geçtiği periyodu 27-18 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi, maçın 15. dakikasına 38-27 önde girdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 46-34 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Manisa, boyalı alandan Terry, üç sayı çizgisinin gerisinden de Roberson'un kaydettiği basketlerle farkı 23 sayıya çıkararak periyodu 67-44 önde tamamladı. Manisa Büyükşehir son periyotta da hızlı hücumlar ve dış atışlarla bitime üç dakika kala farkı 35'e çıkardı: 86-51. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 90-60 galip ayrıldı.