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Haberler Spor Manisa evinde coştu

Manisa evinde coştu

Geçen hafta G.Saray’a mağlup olan yeşil-beyazlılar sahasında Samsun’u rahat geçti. Yeni sezona galibiyetle başladıktan sonra İstanbul'dan eli boş dönen Manisa BBSK Samsunspor'u 30 sayı farkla mağlup etti.

HABER MERKEZİ
Manisa evinde coştu
BASKETBOL Süper Ligi'nin 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Reeder Samsunspor'u 90-60 mağlup etti. Maçın ilk dakikalarında baskı kuran Manisa, yüksek dış şut yüzdesiyle ilk 5 dakikasını 20-10 üstün geçtiği periyodu 27-18 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi, maçın 15. dakikasına 38-27 önde girdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 46-34 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Manisa, boyalı alandan Terry, üç sayı çizgisinin gerisinden de Roberson'un kaydettiği basketlerle farkı 23 sayıya çıkararak periyodu 67-44 önde tamamladı. Manisa Büyükşehir son periyotta da hızlı hücumlar ve dış atışlarla bitime üç dakika kala farkı 35'e çıkardı: 86-51. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 90-60 galip ayrıldı.
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