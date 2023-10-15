  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Merkezefendi moral bozmuyor

Merkezefendi moral bozmuyor

HABER MERKEZİ
Merkezefendi moral bozmuyor
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, çok iyi mücadele ettiği karşılaşmada sahasında Tofaş'a 97-93 kaybetti. Zor bir fikstürle sezona başlayan mavi-yeşilliler, üçüncü maçında da galibiyetle tanışamasa da mücadelesiyle alkış aldı. İlk maçında Galatasaray'a yenilen Denizli ekibi, Samsun deplasmanından da mağlubiyetle ayrılmıştı. Yeni transferlerin gün geçtikçe uyum sağladığı Merkezefendi, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA