Merkezefendi moral bozmuyor

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, çok iyi mücadele ettiği karşılaşmada sahasında Tofaş'a 97-93 kaybetti. Zor bir fikstürle sezona başlayan mavi-yeşilliler, üçüncü maçında da galibiyetle tanışamasa da mücadelesiyle alkış aldı. İlk maçında Galatasaray'a yenilen Denizli ekibi, Samsun deplasmanından da mağlubiyetle ayrılmıştı. Yeni transferlerin gün geçtikçe uyum sağladığı Merkezefendi, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak.