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Haberler Spor Pınar KSK dağıldı

Pınar KSK dağıldı

Geçen hafta Fenerbahçe’yi mağlup eden İzmir ekibi, Anadolu Efes’e diremenedi. Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi'nin 3. haftasında yeşil-kırmızılılar, deplasmanda Efes'ten 16 sayı fark yedi. Pınar Karşıyaka, deplasmanda çıktığı ikinci maçtan da yenilgiyle ayrılarak kahretti.

Pınar KSK dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında geçen hafta sahasında Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Pınar Karşıyaka, deplasmanda Anadolu Efes'e 16 sayı farkla 101-85 yenildi. İzmir temsilcisi, ikinci mağlubiyetini yine bir deplasman maçında aldı. Karşılaşmaya geride başlayan Anadolu Efes 4. dakikada 8 farklı geriye düştü: 2-10. Çabuk toparlanan lacivert-beyazlı takım ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı. İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 52-35 üstün gitti.

ARADAKİ FARKI KAPATAMADI

Üçüncü periyotta hız kesmeyen İstanbul ekibi, 23. dakikada farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 64-42. Kalan dakikalarda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, son bölüme 80-65 önde girdi. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın itirazlarının ardından iki teknik faulle oyun dışı kaldığı dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Efes, karşılaşmadan 101-85 galip ayrıldı.

MCCOLLUM'UN ÇABASI GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

PINAR Karşıyaka'nın yıldız ismi McCollum, müsabayı 26 sayıyla tamamladı. Ancak ABDli basketbolcunun bu çabası mağlubiyete engel olmadı. Yeşil-kırmızılılarda Vitto Brown 23, Martin 12, Furkan ve Hilliard 7, Kenan ile Hakan 5 sayıyla oynadı.

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