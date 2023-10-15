Pınar KSK dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında geçen hafta sahasında Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Pınar Karşıyaka, deplasmanda Anadolu Efes'e 16 sayı farkla 101-85 yenildi. İzmir temsilcisi, ikinci mağlubiyetini yine bir deplasman maçında aldı. Karşılaşmaya geride başlayan Anadolu Efes 4. dakikada 8 farklı geriye düştü: 2-10. Çabuk toparlanan lacivert-beyazlı takım ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı. İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 52-35 üstün gitti.

ARADAKİ FARKI KAPATAMADI

Üçüncü periyotta hız kesmeyen İstanbul ekibi, 23. dakikada farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 64-42. Kalan dakikalarda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, son bölüme 80-65 önde girdi. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın itirazlarının ardından iki teknik faulle oyun dışı kaldığı dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Efes, karşılaşmadan 101-85 galip ayrıldı.

MCCOLLUM'UN ÇABASI GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

PINAR Karşıyaka'nın yıldız ismi McCollum, müsabayı 26 sayıyla tamamladı. Ancak ABDli basketbolcunun bu çabası mağlubiyete engel olmadı. Yeşil-kırmızılılarda Vitto Brown 23, Martin 12, Furkan ve Hilliard 7, Kenan ile Hakan 5 sayıyla oynadı.