Manisa BŞB evinde farklı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Reeder Samsunspor'u 90-60 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde ikide iki yaptı. Sezona Bahçeşehir Koleji zaferiyle başlayan geçen hafta ise G.Saray Ekmas deplasmanında sevinemeyen ekip, önceki gün taraftarlarının önünde rakibine 30 sayı fark atarak göz kamaştırdı. Manisa BŞB'de Roberson 18, Terry ise 17 sayı kaydederek galibiyette önemli pay sahibi oldular. Manisa BŞB., önündeki iki haftada rakipleriyle deplasmanda oynayacak. Haftaya Tofaş deplasmanına çıkacak Ege temsilcisi ardından Anadolu Efes önünde terleyecek.