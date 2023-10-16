Manisa FK’da öz eleştiri vakti

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa FK öz eleştiri yapacak. Geçtiğimiz gün hazırlık müsabakasında Göztepe ile kozlarını paylaşan Manisa temsilcisi, etkisiz bir oyunla İzmir temsilcisine 4-2 mağlup olarak yıkım yaşadı. Özellikle savunmada ve orta bölgede yaptıkları top kayıpları nedeniyle yetersiz bir görüntü çizen siyah-beyazlılarda teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, acı bir reçete hazırlayacak.

ROTASYON BEKLENTİSİ VAR

İzmir ekibiyle oynanan karşılaşma sonrası analizlerini büyük ölçüde tamamlayan Korkmaz'ın Ümraniyespor ile oynanacak müsabakada orta sahada ve defansta oyuncu değişikliğine gidebileceği öğrenildi. 13 puanla 7. sırada konumlanan Manisa FK'nın milli arayı fırsat bilerek eksikleri gidermesi ve yeniden çıkışa geçmesi bekleniyor.