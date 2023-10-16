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Haberler Spor Merkezefendi zor periyotta

Merkezefendi zor periyotta

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi zor periyotta
Türkiye Sigorta Basketbol Süpen Ligi'nde ilk 3 haftada galip gelmeyi başaramayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i zor bir periyot bekliyor. Önündeki 5 haftanın 4'ünü deplasmanda oynayacak olan Ege ekibi bu süreçte zor maçlara çıkacak. Sırasıyla Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom ve Manisa BŞB. ile dış sahada karşılaşacak olan yeşilsiyahlılar evinde Aliağa Petkimspor ile oynadıktan sonra bu kez Fenerbahçe Beko'nun konuğu olacaklar. Geçen hafta evinde Tofaş'a 97-93'lük sonuçla kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi korkulu rüya görmemek için bu deplasman sınavlarında zinciri kırmaya çalışacak.
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