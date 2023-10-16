Nazilli evinde geçit vermiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor önceki gün Kırşehir FSK'yı da yenerek iç sahada bu sezon 4'te 4 yaptı, liderlik yarışında ikinci sıraya tırmandı. Lige günler kala apar topar kurduğu kadrosuyla sezona 4'te 4 yapıp sürpriz yaparak başlayan Nazilli, bu periyotta deplasmandaki ilk 2 maçını kazandıktan sonra son 2 deplasmanda gülemedi.

HİÇ GOL YEMEDİ

Ancak iç sahada kazanma serisini sürdüren siyah-beyazlı ekip, bu sezon evinde Beyoğlu Yeniçarşı ve Bursaspor'u 1-0, Adıyaman FK'yı 4-0 yenmesinin ardından dün de Kırşehirspor FSK'yı 3-0'la geçti. İç sahada bu yıl 12 puan toplarken 9 gol atan Naz-Naz kalesinde gol dahi görmedi. Grupta 8 hafta sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip 21 puanla lider Vanspor FK'nın arkasında ikinci basamağa yerleşti.