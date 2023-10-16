Petkimspor Aslan’ı avladı

T ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti: 76-74. İzmir ekibi, 3 maçta 2. galibiyetini alarak 6. sıraya yükselirken, sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini aldı. İlk 5 dakikası ev sahibinin 9-7 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 22-16 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip devreye 46-36 önde girdi.

ALİAĞA HATA YAPMADI

Konuk ekip, üçüncü periyoda İsmet Akpınar'ın etkili oyunuyla başladı. Ancak Aliağa Petkimspor bu periyodu da 62-53 önde tamamladı. Karşılıklı atılan basketlerle devam eden maçın son 5 dakikasına ev sahibi takımın 9 sayı (68-59) üstünlüğüyle girildi. Hata yapmayan Aliağa Petkimspor, 76-74 kazandı.