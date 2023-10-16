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Haberler Spor Petkimspor Aslan'ı avladı

Petkimspor Aslan'ı avladı

Geçen hafta Bahçeşehir’e mağlup olan İzmir ekibi, G.Saray’ı dize getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Aliağa Petkimspor, müsabaka boyunca önde götürdüğü karşılaşmada Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti.

HABER MERKEZİ
Petkimspor Aslan’ı avladı

T ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti: 76-74. İzmir ekibi, 3 maçta 2. galibiyetini alarak 6. sıraya yükselirken, sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini aldı. İlk 5 dakikası ev sahibinin 9-7 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 22-16 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip devreye 46-36 önde girdi.

ALİAĞA HATA YAPMADI

Konuk ekip, üçüncü periyoda İsmet Akpınar'ın etkili oyunuyla başladı. Ancak Aliağa Petkimspor bu periyodu da 62-53 önde tamamladı. Karşılıklı atılan basketlerle devam eden maçın son 5 dakikasına ev sahibi takımın 9 sayı (68-59) üstünlüğüyle girildi. Hata yapmayan Aliağa Petkimspor, 76-74 kazandı.

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