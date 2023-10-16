Pınar Karşıyaka gurbette yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç sahadaki Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Anadolu Efes'e deplasmanda 101-85 mağlup olan Pınar Karşıyaka rakibine üst üste dördüncü kez yenilmekten kurtulamadı. Geçen sezon Play-Off final serisinde eşleştiği Anadolu Efes'le oynadığı 3 maçı da kaybederek şampiyonluktan olan Kaf-Kaf, önceki gün de İstanbul deplasmanında ilk periyot başa baş bir oyun sergiledikten sonra özellikle ikinci periyottaki kötü oyunuyla yenilgiden kurtulamadı. Kaf-Kaf ayrıca Petkimspor'un ardından bu sezon çıktığı 2. deplasmandan da mağlup ayrıldı. Öte yandan Ufuk Sarıca maçta oyundan atıldı.