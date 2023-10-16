  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar Karşıyaka gurbette yok

Pınar Karşıyaka gurbette yok

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka gurbette yok
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç sahadaki Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Anadolu Efes'e deplasmanda 101-85 mağlup olan Pınar Karşıyaka rakibine üst üste dördüncü kez yenilmekten kurtulamadı. Geçen sezon Play-Off final serisinde eşleştiği Anadolu Efes'le oynadığı 3 maçı da kaybederek şampiyonluktan olan Kaf-Kaf, önceki gün de İstanbul deplasmanında ilk periyot başa baş bir oyun sergiledikten sonra özellikle ikinci periyottaki kötü oyunuyla yenilgiden kurtulamadı. Kaf-Kaf ayrıca Petkimspor'un ardından bu sezon çıktığı 2. deplasmandan da mağlup ayrıldı. Öte yandan Ufuk Sarıca maçta oyundan atıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA