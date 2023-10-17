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Aliağa Futbol gurbette başka

6 maçta 16 puan toplayan İzmir ekibi deplasmanda 3’te 3 yaptı.

DOĞANCAN BİNGÖL
Aliağa Futbol gurbette başka
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirveye demir atan Aliağa FK, bu sezon deplasmanda hiç kaybetmedi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve namağlup yoluna devam eden İzmir temsilcisi, bu sezon dış sahada çıktığı maçların tamamından galip ayrıldı. Sezon başından bu yana Edirnespor, Karabük İ.Y, 52 Orduspor maçlarını dışarıda oynayan İzmir ekibi, hanesine 9 puan yazdırdı. Bu sezonki tek kaybını ilk maçında evinde Kepez Bld karşısında yaşayan Aliağa, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye konumlandı. Son olarak Ordu ekibini mağlup ederek liderliğini pekiştiren sarı-siyahlılar, deplasmanda bu sezon çıktığı maçlarda kalesini gole kapatma başarısını da sürdürdü. Bu seriyi devam ettirmek isteyen Aliağa, sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.
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