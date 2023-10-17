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Haberler Spor Aydın BŞB gülmek istiyor

Aydın BŞB gülmek istiyor

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB gülmek istiyor

Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki 2023-2024 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün ilk iç saha maçında Çukurova Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Aydın ekibi bu maçın ardından ligde cumartesi günü de yine evinde Eczacıbaşı'yla rakip olacak.

ECZACIBAŞI FENER'E KARŞI

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit bugün evinde Fenerbahçe Opet ile kozlarını paylaşacak. Eczacıbaşı Sport Hall'de oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

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