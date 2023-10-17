Bu çocuklar bir harika

Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Zafer sonrası tüm Türkiye sevince boğulurken, A Milli Takım kadrosunda yer alan 7 futbolcu için zaferin anlamı çok daha farklı oldu. Kısa bir süre önce 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de yıldızlarını parlatan ve milli takıma kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Zeki Çelik ve Bertuğ Yıldırım bir süre önce alt liglerde mücadele ederken şimdi ay-yıldızlı ekiple birlikte Euro 2024'te boş gösterecek. Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu 2020 yılında 3. Lig ekibi Erzincan'dan, Abdülkerim Bardakçı da kiralık olarak oynadığı 1922 Konya'dan, Barış Alper Yılmaz da 2. Lig ekibi Ankara Demir ve 1. Lig'de Keçiörengücü'nden sonra Süper Lig devi Galatasaray'a transfer oldu. Cenk Özkaçar, 3. Lig'de Karacabey ve 1. Lig'de Altay maceralarının ardından Fransa ekibi Lyon'a giderken, İsmail Yüksek 3. Lig ekibi Gölcük'ten Fenerbahçe'ye imza attı. Zeki Çelik ise 3. Lig'de Karacabey macerasının ardından şu an Roma ekibinde forma giyerken Bertuğ Yıldırım'da 2. Lig ekibi Sarıyer'den üç sezon içinde Hatayspor ve Rennes ekiplerine transfer oldu.