  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kupada kura günü

Kupada kura günü

HABER MERKEZİ
Kupada kura günü
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak. Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek. Bu turda 11 Ege takımı mücadele edecek. 2. elemede rakiplerini eleyen Menemen FK, Aliağa Futbol, Bornova 1877 ve Burhaniye Bld'nin yanı sıra 1. Lig'den Altay ve Manisa FK, 2. Lig'den Fethiyespor ile Somaspor, 3. Lig'den ise Ayvalıkgücü Bld, Efeler 09 SFK ve Kuşadasıspor bir üst tur için mücadele edecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA