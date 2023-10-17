Türkiye'nin Letonya galibiyeti ile 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi yurtdışında geniş yankı buldu. Özellikle turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Almanya'da A Milli Futbol Takımı'nın zaferi manşetleri süslerken, Avrupa basını Türkiye'den övgüyle söz etti. İtalya'da teknik direktör Vincenzo Montella vurgusu yapılırken, Letonya basını ise futbolcularını eleştirerek Türkiye'yi göklere çıkardı. İşte yurtdışı basınından büyük zaferin yansımaları:

La Gazzetta Dello Sport (İtalya) : Montella'nın Türkiye'si gösteri sundu.

Sky Sport (İtalya) : Montella'nın Türkiye'si elemeleri geçti.

Tuttomercatoweb (İtalya): Montella, Türkiye'yi finallere taşıyor.

Kicker (Almanya): Türkiye, EURO 2024 biletini kaptı.

Der Spiegel (Almanya): Türkiye, EURO 2024'ü garantiledi.

Frankfurter Allgemeine (Almanya): Konya'da parti başladı.

Delfi Sports (Letonya): Letonyalı futbolcular Türkiye'de dayak yedi.